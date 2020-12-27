На Хмельниччині в смертельній ДТП загинуло двоє людей

На Хмельниччині внаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще двоє травмувалися.

Подія сталася вдень 27 грудня поблизу села Томашівка Ярмолинецького району, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Хмельницькій області. Під час аварії зіткнулися автомобілі Audi A6 та ВАЗ 21099.

Водій та пасажирка ВАЗу загинули на місці, травми отримали двоє пасажирів з цієї ж автівки. Водій Audi від госпіталізації відмовився.

Загиблого водія ВАЗ співробітникам ДСНС довелося деблокували з салону автомобіля.

Також бійці ліквідували наслідки аварії: змили паливо-мастильні матеріали та уламки пошкоджених машин із проїжджої частини дороги.

Раніше стало відомо про страшну ДТП під Києвом. У ніч на 27 грудня на Житомирській трасі зіткнулися автомобілі Honda та Volvo. Внаслідок страшної аварії загинули дві людини.

Смертельна подія сталася на ділянці траси від Міли до Капітанівки. Водій "Хонди" хотів розвернутися в бік столиці, але отримав сильний бічний удар від "Вольво". Двох людей викинуло з автівки, вони загинули на місці.

Як повідомив OBOZREVATEL, 19 грудня на Донбасі в автотрощі загинула старший солдат 37-го окремого мотопіхотного батальйону 35-річна Олена Салахутдінова.

У неї залишився маленький син. Захисницю поховали 22 грудня з усіма військовими почестями.