На Хмельниччині в пологовому будинку виявили COVID-19: закрили все відділення

У перинатальному центрі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області виявлено захворювання на COVID-19 у молодшої медичної сестри. У зв'язку з чим відділення ізолювали.

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Про це у Facebook повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, до центру прикута увага мобільних медичних бригад.

"Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних", – зазначив мер.

Відділення перинатального центру ізолювали через коронавірус ФБ Сімашкевича

Він також додав, що поетапно обстежуватимуться інші медики закладу.

"Нині це близько 50 осіб, в яких візьмуть аналізи для дослідження обласним лабораторним центром", – повідомив Сімашкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що керівники лікарень в Україні не повідомляють про всі випадки зараження коронавірусом COVID-19 серед медпрацівників.