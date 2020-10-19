На Хмельниччині в квартирі вибухнув газ: постраждали двоє людей. Фото та відео
У Красилові Хмельницької області у квартирі вибухнув газ, унаслідок двоє людей отримали опіки.
Постраждалі – робітник і підліток, який перебував у приміщенні, повідомила пресслужба Національної поліції України.
Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків 30 і 62 років робили ремонт у квартирі, переплутали газовий стояк із водяним і обрізали його. Унаслідок трапився витік газу й подальший вибух.
Хлопчика з опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні. Пенсіонер отримав опіки рук, шиї та обличчя, йому надано медичну допомогу без госпіталізації.
Як повідомив OBOZREVATEL, у Сіверськодонецьку Луганської області трапився вибух у підвалі багатоповерхового будинку. Унаслідок події загинув 53-річний чоловік.