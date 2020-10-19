На Хмельниччині в квартирі вибухнув газ: постраждали двоє людей. Фото та відео

Obozrevatel Суспільство 17:36, 19.10.2020 Оновлено: 18:37, 19.10.2020

У Красилові Хмельницької області у квартирі вибухнув газ, унаслідок двоє людей отримали опіки.

Постраждалі – робітник і підліток, який перебував у приміщенні, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків 30 і 62 років робили ремонт у квартирі, переплутали газовий стояк із водяним і обрізали його. Унаслідок трапився витік газу й подальший вибух.

Хлопчика з опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні. Пенсіонер отримав опіки рук, шиї та обличчя, йому надано медичну допомогу без госпіталізації.

Обставини вибуху розслідувала поліція
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Наслідки вибуху газу в 5-поверховому будинку
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Як повідомив OBOZREVATEL, у Сіверськодонецьку Луганської області трапився вибух у підвалі багатоповерхового будинку. Унаслідок події загинув 53-річний чоловік.

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