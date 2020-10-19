На Хмельниччині в квартирі вибухнув газ: постраждали двоє людей. Фото та відео

У Красилові Хмельницької області у квартирі вибухнув газ, в результаті двоє людей отримали опіки.

Постраждалі – робочий і підліток, який перебував в приміщенні, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків 30 і 62 років робили ремонт у квартирі, переплутали газовий стояк з водяним і обрізали його. В результаті стався витік газу й подальший вибух.

Хлопчика з опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні. Пенсіонер отримав опіки рук, шиї та обличчя, йому надано медичну допомогу без госпіталізації.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Сіверськодонецьку Луганської області стався вибух у підвалі багатоповерхового будинку. Внаслідок події загинув 53-річний чоловік.