На Хмельниччині в квартирі вибухнув газ: постраждали двоє людей. Фото та відео
Вибухнула квартира на першому поверсі 5-поверхового будинку
Опіки отримали 14-річний школяр і 62-річний пенсіонер
Приміщення сильно пошкоджене
У Красилові Хмельницької області у квартирі вибухнув газ, в результаті двоє людей отримали опіки.
Постраждалі – робочий і підліток, який перебував в приміщенні, повідомила пресслужба Національної поліції України.
Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків 30 і 62 років робили ремонт у квартирі, переплутали газовий стояк з водяним і обрізали його. В результаті стався витік газу й подальший вибух.
Хлопчика з опіками обличчя 2-го ступеня госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні. Пенсіонер отримав опіки рук, шиї та обличчя, йому надано медичну допомогу без госпіталізації.
Як повідомив OBOZREVATEL, в Сіверськодонецьку Луганської області стався вибух у підвалі багатоповерхового будинку. Внаслідок події загинув 53-річний чоловік.