На Хмельниччині прокурор влаштував ДТП на трасі, загинули дві людини – ЗМІ

Карина Бондаренко Суспільство 06:38, 13.10.2020

У Хмельницькій області, поблизу села Гелетенці, увечері 12 жовтня сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє людей.

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, пише УНН (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті загинули водій і пасажир Volkswagen. Трагедія сталася на трасі близько 20:00.

За інформацією ЗМІ, за кермом Toyota перебував заступник військового прокурора Західного регіону.

Аварію спровокував прокурор.
Dtp_khm в Facebook
Смертельна ДТП під Хмельницьким.
Dtp_khm в Facebook
У ДТП загинули двоє людей.
Dtp_khm в Facebook
Гелетенці під Хмельницьким.
Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Київщині в ДТП потрапила мати з близнюками. Жінка загинула на місці, дітей госпіталізували.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Україна побудує нові військово-морські бази в Чорному і Азовському морях

В Одесі вчителька влаштувала скандал із дитиною через українську мову. Аудіо

Зеленський заявив, що на Донбасі за 75 днів перемир'я загинув один воїн

Зеленський: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина

ЗМІ дізналися, як влаштована система приватних ЖЕКів у Кривому Розі