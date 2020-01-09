Останню путь встелили квітами: на Хмельниччині похоронили героїчно загиблих воїнів ЗСУ. Фото

У четвер, 9 січня, на Хмельниччині похоронили 48-річного Сергій Дичека і 43-річного Сергія Рацуна, які героїчно загинули в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Зі старшим солдатом 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Рацуном попрощалися в Палаці культури міста Славута, пише ye.ua (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Кілька сотень людей прийшли провести в останню путь героя. Серед них був мер міста Василь Сидор та бойові побратими військового.

Загиблі герої Дичек і Рацун 5 канал

Всі згадували Сергія як веселу й оптимістичну людину, яка завжди була на передових позиціях під час ведення бойових дій, виявляла мужність і кмітливість.

Коли загиблого винесли з приміщення, всі присутні стали в коло, а попереду похоронної процесії дві особи кидали живі квіти. Похоронили загиблого на міському кладовищі з усіма військовими почестями.

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ slavuta-mvk.gov.ua

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

Народився герой 28-го жовтня 1976 року в селі Москвитянівка Полонського району Хмельницької області.У 1994 році був призваний до лав Збройних Сил України та направлений для проходження військової служби в навчальний центр "Десна", після закінчення якого служив у лавах 95-ї аеромобільної бригади. По завершенню строкової служби працював на Славутському заводі "Будфарфор".

Із початком війни на Донбасі, в 2014 році був мобілізований Славутським військкоматом до лав ЗСУ та направлений для проходження військової служби в 128-ту окрему гірничо-штурмову бригаду. У складі бригади брав участь у боях під Дебальцевим. Особливо відзначився в бою біля села Санжарівка.

Після проведення ротації Рацун був переведений для подальшого проходження військової служби в 93-ю бригаду на посаду "механіка-водія танка". Він брав участь у військових навчаннях в Німеччині, де підрозділ Сергія показав найкращі результати серед інших учасників навчань країн-членів НАТО. Разом із бойовими побратимами брав участь у боях поблизу Авдіївки, в Кримському і Новотроїцькому.

Водночас у селі Богданівка Волочиського району прощалися з військовослужбовцем 130-го окремого розвідувального батальйону Дичеком. Провести бійця в останню путь прийшли близько півтисячі осіб. Кілька автобусів приїхали з побратимами.

Спочатку в батьківському домі відбулася панахида за загиблим. Далі героя понесли на місцеве кладовище, де його і похоронили. У Дичека залишилася дружина, двоє синів і мати.

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

На Хмельниччині похоронили воїнів ЗСУ ye.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 січня 48-річний Дичек підірвався на міні. Вантажівка з двома військовими, серед яких був і чоловік, наїхала на протитанкову міну. У результаті вибуху він загинув. Інший військовий отримав важкі поранення.

У цей же день під час ворожого обстрілу українських позицій із боку проросійських окупантів, куля ворожого снайпера обірвала життя Рацуна.

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