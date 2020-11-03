На Хмельниччині після жорстокого побиття матір’ю померла 4-річна дівчинка

У Хмельницькій області померла 4-річна дівчинка із села Ходаківці, котру декілька тижнів тому жорстоко побила матір.

Дитину тоді госпіталізували з численними травмами до реанімації, маленька певний час перебувала у глибокій комі. Її серце зупинилося 3 листопада, повідомляє ТСН.

Зазначається, що лікарі діагностували в дівчинки забої внутрішніх органів та перелом руки. Правоохоронці тоді в її побитті запідозрили 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала, заявляючи, нібито у доньки були напади епілепсії, під час яких вона так сильно побилася.

Однак слова жінки спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дівчинки ніколи не було жодних нападів. Вона декілька років жила в прийомній родині і лише нещодавно рідна матір через суд повернула собі її та старшу доньку. Раніше дітей у жінки відібрали через недогляд.

Нині суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Після смерті дитини правоохоронці кваліфікують справу як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. У разі доведення вини жінки її можуть відправити під арешт на 7-10 років.

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