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8 квітня • оновлено в 22:05
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На Херсонщині з обсервації масово втекли українці

4.5т
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У Каланчацькому районі Херсонщини 15 громадян України, які приїхали з Криму через КПВВ "Каланчак", втекли з обсервації.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Херсонщини в Facebook 8 квітня, більшість з них – жителі Західної України та Дніпропетровської області.

"Поліцейські склали адміністративні протоколи стосовно 15 осіб, які самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил громадяни повинні сплатити штраф", – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині з обсервації масово втекли українці

За даними поліції, через пункт в'їзду-виїзду Каланчак з території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх усіх помістили в центр обсервації. Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися перебувати на обов'язковій обсервації та самовільно покинули центр (з дорослими було також двоє дітей). Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції.

Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників у відділи поліції за місцем проживання зазначених людей для подальшого контролю за виконанням ними умов самоізоляції.

Нагадаємо, напередодні Кабмін України повідомив, що особи, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму або окупованих частин Донецької та Луганської областей, будуть відправлені на обов'язкову госпіталізацію в обсерватори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили відвідувати магазини, аптеки й вигулювати домашніх тварин людям, які перебувають на самоізоляції через зараження коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Roma Roma
Roma Roma
Назад в Крым их!
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0
0
Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Уе-б-ки
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мазур Денис
мазур Денис
А что делали западенцы в Крыму???На заработки ездили??
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мазур Денис, ну не в Черном же море купаться...
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