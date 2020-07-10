На Херсонщині виявили COVID-19 на базі відпочинку: всіх ізолювали

На Херсонщині 165 осіб пробудуть на самоізоляції на базі відпочинку. Скріншот Youtube

На базі відпочинку в Генічеському районі Херсонської області у 26-річного співробітника виявили COVID-19. На самоізоляцію відправили всіх відпочиваючих.

Про це в п'ятницю, 10 липня, написав губернатор області Юрій Гусєв в своєму Facebook. На момент виявлення інфекції на базі відпочинку перебувало 165 осіб.

"Сьогодні на одній з баз відпочинку в селі Стрілкове, що в Генічеському районі, зафіксований перший випадок захворювання на COVID-19. Це чоловік 26-ти років. Його виявили за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу установ, що надають послуги з розміщення в курортних районах області", – повідомив глава Херсонської ОДА.

Він уточнив, що хворого госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, симптомів коронавіруса у нього немає, стан задовільний.

За словами губернатора, все 165 відпочиваючих знаходяться на самоізоляції в установі під постійним медико-санітарним наглядом.

"Зараз працюють медпрацівники і здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження", – зазначив Гусєв.

Він додав, що ситуацію взяли під контроль, щоб не допустити поширення вірусу.

"Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій. Обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонська область залишалася безпечною", – резюмував глава ОДА.

На Херсонщині виявили COVID-19 на базі відпочинку (Facebook Юрія Гусєва)

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