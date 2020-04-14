У Херсонській області коронавірус виявили у 32-річної жінки та її дитини, якій немає і року.

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Про це повідомив 13 квітня в своєму Facebook глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Стан матері з дитиною – задовільний. Зараз вони перебувають на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", – поділився Гусєв. Він уточнив, що мати і немовля контактували з членом сім'ї, який захворів раніше.

На Херсонщині у немовляти підтвердився коронавірус

За добу в регіоні виявили 3 нових випадки зараження. Захворіла COVID-19 також 44-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Києва. Хвора перебуває в обласній інфекційній лікарні. Її стан оцінюють як стабільно важкий. Крім того, пацієнтка отримує кисень.

Всього в області зареєстрували 34 випадки зараження. З них одна людина одужала, ще одна – померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з лікарні в Тернополі виписали п'ятьох дітей, які хворіли на коронавірус.