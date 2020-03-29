У Херсонській області заявили про перший смертельний випадок із підозрою на коронавірус – помер 45-річний житель Генічеська.

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Про це в неділю, 29 березня, повідомляє з посиланням на главу Генічеської районної держадміністрації Андрія Онищенка портал "Новий Візит".

Дані про летальний результат підтвердив у Facebook директор департаменту охорони здоров'я ХОДА Віктор Короленко. "У нашій області перша смерть! Коронавірус!" – написав він. Однак уже вранці 29 березня видалив пост і замінив його офіційною інформацією.

На Херсонщині помер чоловік із підозрою на коронавірус

"28 березня з ознаками серцевої недостатності до Генічеської районної лікарні надійшов чоловік 1975 року народження. Пацієнт був у важкому стані. На жаль, врятувати його не вдалося. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат. Також відібрані матеріали для лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Чекаємо підтвердження або спростування діагнозу", – написав він.

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У свою чергу глава райради Андрій Євстратов написав, що причина смерті не визначена. Чоловік раніше звертався до лікарні через проблеми з серцем. Підвищеної температури у нього нібито не було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві помер від коронавірусу член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко.

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