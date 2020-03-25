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25 березня • оновлено в 22:10
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На Херсонщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

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У Херсонській області 25 березня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці у Telegram. За його словами, COVID-19 виявили у жінки.

"Щойно отримали перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції на Херсонщині. Пацієнтка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ", – написав Гусєв.

На Херсонщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Ілюстрація

На Херсонщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Ілюстрація

Чиновник відзначив, що родина жінки перебуває у самоізоляції, також під наглядом лікарів.

"Саме зараз у екстреному режимі відбувається засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, всі профільні служби працюють", – додав він.

Гусєв наголосив, що те, як змінюватиметься кількість заражених, залежитиме від жителів області та їхньої самодисципліни.

Пост голови Херсонської ОДА

Пост голови Херсонської ОДА

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу у країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації. Станом на ранок середи, 25 березня, в Україні були офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особа
Юрій Гусєв
Місце
Україна Херсон
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