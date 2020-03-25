У Херсонській області 25 березня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці у Telegram. За його словами, COVID-19 виявили у жінки.

"Щойно отримали перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції на Херсонщині. Пацієнтка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ", – написав Гусєв.

На Херсонщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Ілюстрація

Чиновник відзначив, що родина жінки перебуває у самоізоляції, також під наглядом лікарів.

"Саме зараз у екстреному режимі відбувається засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, всі профільні служби працюють", – додав він.

Гусєв наголосив, що те, як змінюватиметься кількість заражених, залежитиме від жителів області та їхньої самодисципліни.

Пост голови Херсонської ОДА Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу у країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації. Станом на ранок середи, 25 березня, в Україні були офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

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