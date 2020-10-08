На Херсонщині під час пологів померла жінка й дитина: рідні звинувачують лікарів

У селищі Нижні Сірогози Херсонської області під час пологів померла 36-річна породілля і її новонароджена донька. Родичі вважають, що у трагедії винні лікарі, адже жінка не мала жодних патологій і народжувала уже втретє.

Як повідомляє ТСН у своєму сюжеті, чоловік померлої Дмитро Бородай розповів про суперечності у свідченнях лікарів та поскаржився на недбалий догляд за його жінкою Оксаною. Він прагне домогтися покарання для лікарів. "Дали таблетку, а зараз заперечують, що вони нічого не давали. І до неї не підходили. А потім, коли вже кинулися, вона вже, видно, помирала", – поділився чоловік.

Дмитро та Оксана були разом 5 років. Обоє розлучені. У неї – дві доньки, у нього – одна. Вони планували спільну дитину й навіть вже вирішили, яким буде ім'я – Аня.

За свідченнями рідних, вагітність минала нормально. Народжувала Оксана в райлікарні. У цей час Дмитро був на заробітках. Його мама відвезла Оксану до пологового і постійно була на звʼязку. Свекруха померлої Тетяна також розповідає про таблетку, яку дали породіллі. "Вона мені написала: "Мені дали таблетку, я не можу розмовляти". Я написала: "Для чого?". Вона відповіла: "Не знаю". Я кажу, Оксано, я не буду тебе турбувати, народиш – подзвониш".

Але Оксана не подзвонила, її телефон не відповідав. А за кілька годин Тетяні повідомили, що її невістка померла. Як згодом покаже розтин, від анафілактичного шоку на медпрепарат.

"Це приголомшило все селище. Поповзли чутки, що жінка з дитиною померли через недбалість лікарів. Нібито в той день головний лікар і його дружина святкували 25-ту річницю шлюбу і від лікарів відчувався "перегар", – йдеться в сюжеті.

Лікарка, що приймала пологи, заявила: Оксані жодних препаратів для стимуляції не давали, а медики нічого в робочий час не святкували. Але пологи були тяжкими.

"Жінка надійшла з передчасним злиттям навколоплідних вод. Сталася така ситуація – клінічно вузький таз, таке буває. Цей діагноз можна поставити тільки на пологах. Невідповідність розмірів тазу матері й голівки плоду", – розповіла Тетяна Гладун, акушерка-гінекологиня Нижньосірогозької районної лікарні.

Цей факт найбільше обурив односельців, оскільки вони не розуміють, як такий діагноз може бути в жінки, яка вже народила двох дітей.

Але саме через це, пояснюють лікарі, довелося робити кесарів розтин. Після нього відкрилася кровотеча, зупинити препаратами її не змогли. Породіллі переливали кров, були змушені видалити матку. Потім зупинилось серце. Півтори години реанімації були безрезультатними.

"Надавалася вся можлива на той час медична допомога. Згідно з протоколами. Оцінили цю ситуацію як алергічну реакцію на введення препаратів, дія яких була спрямована на зупинку кровотечі", – пояснив Геннадій Гомон, головний лікар Нижньосірогозької районної лікарні.

Разом із мамою реанімували й немовля. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні, але стан її був занадто тяжкий. Розтин показав тяжку асфіксію під час народження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками своїх обов'язків. До того ж про дві смерті правоохоронці дізналися не з лікарні, а з Інтернету – повідомлення селищної ради із висловленням співчуття родині загиблої і її дитини.

Зараз тривають судово-медичні експертизи. Тільки після їхніх результатів буде зрозуміло, чи була в цій трагедії провина медиків. У померлої породіллі сиротами залишилися двоє доньок – 11 і 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі прийняли пологи в екстремальних умовах. Вагітній дівчині довелося провести екстрений кесарів розтин просто в приймальному покої лікарні.