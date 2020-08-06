На Херсонщині пацієнти опинилися в пастці через спалах COVID-19: лікарню терміново закрили

У Херсонській міській клінічній лікарні ім. А. С. Лучанського через спалах коронавірусної інфекції серед пацієнтів і медичних працівників із установи не зможуть виписатися інші хворі.

Тимчасово, до 18 серпня, там заборонили й прийом нових. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зокрема, в лікарні вже виявлено дев’ятеро хворих на СOVID-19, серед яких шестеро медпрацівників і троє пацієнтів реанімаційного відділення. У всіх них, а також у тих, хто перебуває в дотичних відділеннях, після виявлення першого випадку було відібрано понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрано 6 серпня.

"Зараз триває дослідження цих матеріалів. У зв'язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції в закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписування та приймання дорослих і дітей планового і невідкладного порядку", – йдеться в повідомленні.

Дані про захворюваність на коронавірус у Херсонській області (covid19.rnbo.gov.ua)

За словами головного лікаря медустанови Володимира Ларіонова, виписувати хворих будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту на наявність COVID-19. Водночас продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні – всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.

В ОДА додали, що підготовлено відповідний наказ, який регулює порядок звернення пацієнтів Дніпровського району, потреби жителів якого обслуговує лікарня. Також пацієнти зможуть звернутися в інші, визначені документом, установи охорони здоров'я міста.

Зазначимо, що за весь період пандемії в Херсонській області виявлено 242 випадки коронавірусу (6 за останню добу). Від COVID-19 у регіоні померло троє осіб, водночас 211 змогли повністю подолати цю хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на базі відпочинку в Генічеському районі Херсонської області у 26-річного співробітника виявили COVID-19. На самоізоляцію відправили всіх відпочивальників.