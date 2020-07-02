На Херсонщині оголосили червоний рівень небезпеки: йде спека +42 градуси

Суспільство 17:52, 2.07.2020 Оновлено: 17:53, 2.07.2020

5-7 липня в Херсоні і області очікують надзвичайну спеку, повітря прогріється до 40-42 градусів вище нуля. Оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології в Facebook. Людям нагадали, що тривале перебування на сонці може призвести до сонячного удару.

І порадили стежити за підтриманням водно-сольового балансу організму, пити достатню кількість рідини і, по можливості, обмежити перебування на вулиці з 12 до 15 годин.

У Херсонській області оголосили червоний рівень небезпеки через спеку
(Facebook Херсонського обласного центру з гідрометеорології)

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода на вихідних, 4 та 5 липня, буде місцями відзначатися спекою, часом дощами з грозами.

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