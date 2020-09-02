На Харківщині зайнялися 400 га лісу: вогонь перекинувся на будинки, почалася евакуація. Фото і відео НП

У Харківській області в середу, 2 вересня, загорівся ліс на площі близько 400 гектарів, пожежа перекинулася на житлові будинки.

Займання, площа якого спочатку становила 80 гектарів, відбулося в Дворічанському лісництві, повідомляє Головне управління ДСНС області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Вогонь перекинувся на будинки в селі Гороб'ївка. ДСНС

Зазначається, що швидкому поширенню вогню сприяли сильні пориви вітру, пожежа перекинулася на житлові будинки в Гороб’ївці. Також є загроза для сусіднього села Гряниківка. Проводиться евакуація населення.

На Харківщині загорівся ліс. ДСНС

"Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. Існує загроза розповсюдження полум'я на інший населений пункт – с. Гряниківка", – наголосили в ДСНС.

У зв'язку з пожежею президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента.

Глава держави уточнив, що в одному з сіл уже згоріли 8 будинків зі 150. Він додав, що до гасіння пожежі залучили підрозділи Збройних сил.

Через вітер вогонь перекинувся на житлові будинки. ДСНС

У повідомленні йдеться, що попередньою причиною пожежі вважають займання сміттєзвалища, з якого вогонь перекинувся на ліс. Але правоохоронці не виключають і версію підпалу.

"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі необхідності ми повинні організувати евакуацію всіх людей, повинні думати насамперед про їхню безпеку. Все повинно бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також уже мають думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – наголосив Зеленський.

В гасінні задіяні 13 одиниць техніки і 80 людей особового складу ДСНС, а також пожежний поїзд, літак Ан-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

На Харківщині спалахнула лісова пожежа.

Як повідомляється на сайті Нацполіції Харківської області, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК. Винним загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Лісову пожежу на Харківщині видно здалеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області наприкінці серпня горіло сміттєзвалище на площі 1000 кв.м.