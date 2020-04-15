Продавала свічки в церкві: стали відомі подробиці про загиблу від коронавірусу на Харківщині

Жінка, яка померла в Харківській області від коронавірусу COVID-19, торгувала свічками в церкві і могла заразити велику кількість людей.

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Зараз встановлюються особи, з якими вона контактувала, заявив 15 березня на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає "Depo.Харків".

"Кількість людей зараз встановлюється, їх багато. Ви бачите, що додатково була проведена комісія в цьому місці, і цей населений пункт на сьогоднішній день перекритий. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся перебувала на вихідних в церкві і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, ймовірно, дуже велика", – зазначив Кучер.

Голова ОДА уточнив, що на місце відправлені бригади, які відбирають зразки матеріалів для проведення тестів на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області на ранок 15 квітня різко збільшилася кількість хворих на COVID-19 – на 11 осіб порівняно з минулим днем.

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