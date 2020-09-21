На Харківщині за буллінг покарають вчительку, яка вдарила дівчинку книгою по голові

У Харківській області на вчительку історії відкрили адміністративну справу за статтею про буллінг за те, що вона вдарила п'ятикласницю книгою по голові.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Інцидент стався 10 вересня у Первомайському ліцеї №7.

"Школярка під час уроку переглядала сторінки книги, що не сподобалося вчителю. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитину по голові", – повідомили в поліції.

Про цей випадок у Facebook розповіла мама дівчинки Ольга Безбабних. За її словами, діти бояться вчительку, яка може вдарити, кинути в дитину крейду або ключі.

"Сьогодні я дві заяви передала в школу на проведення внутрішньої перевірки. З вимогою звільнити вчительку. Вона визнає, що вдарила, але каже, що не вклала всю силу в удар... Директорка просто насварила. Розгляду не буде, тому що ця ситуація неодноразово була і вчителю все сходило з рук. Учителька історії протягом декількох років принижує, обзиває і застосовує фізичну силу щодо дітей", – написала жінка.

Вона зазначила, що вчителька роками принижує дітей і їй все сходить з рук.

"Сьогодні вся школа підтримує мої дії, дітки почали говорити про те, як себе поводить вчителька. Всім набридло терпіти те, що витворяє учителька однієї з Первомайських шкіл Коваленко Олена Олександрівна. Її усунули в 5 класі від занять, поміняли вчителя. Але є й інші діти, з якими вона також буде безкарно жорстоко поводитися. А скарг на неї дуже багато", – зазначила Безбабних.

Згодом мама школярки написала заяву до поліції. Правоохоронці розпитали вчительку і учнів, які були свідками події. Цей факт вони підтвердили.

За словами поліцейських, тепер на вчительку буде складено адміністративний протокол за буллінг (цькування) учениці. Після чого матеріали будуть направлені до суду для ухвалення рішення.

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