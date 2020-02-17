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17 лютого • оновлено в 23:53
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На Харківщині троє школярів провалилися під лід: врятували одного. Фото з місця трагедії

1.7т
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У місті Лозова Харківської області троє школярів провалилися під лід на водоймі, врятувати вдалося тільки одного.

Трагедія сталася 17 лютого близько 15:00, повідомляється на сайті обласної поліції (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Троє школярів провалилися під лід

Троє школярів провалилися під лід

fakty.com.ua (Ілюстративне фото)

За даними правоохоронців, підлітки вийшли на лід і різко провалилися у водойму. 12-річного хлопця врятували свідки події, він госпіталізований. Його товариші 12 і 13 років загинули, їх тіла знайшли під водою.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Начальник місцевої пожежно-рятувальної частини Євген Шевченко розповів "Суспільному", що випадковий свідок побачив дитину в воді. Він дістав її і відвіз до лікарні. У переохоложеному стані підліток не міг нічого сказати, але в лікарні повідомив, що у водоймі залишилися його товариші.

Тіла хлопців виявили вже коли стемніло. Це учень 12 школи Яким Беловецький і учень 4 ліцею Дмитро Соколовський, уточнили на сторінці ТРК "Лозова" в Facebook.

Двох школярів врятувати не вдалося

Двох школярів врятувати не вдалося

facebook.com/trklozova

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 лютого в селі Нове Заселье Дніпропетровської області чоловік провалився під лід під час лову риби. Врятувати його не вдалося.

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Україна
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