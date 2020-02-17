На Харківщині троє школярів провалилися під лід: врятували одного. Фото з місця трагедії

У місті Лозова Харківської області троє школярів провалилися під лід на водоймі, врятувати вдалося тільки одного.

Трагедія сталася 17 лютого близько 15:00, повідомляється на сайті обласної поліції (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Троє школярів провалилися під лід fakty.com.ua (Ілюстративне фото)

За даними правоохоронців, підлітки вийшли на лід і різко провалилися у водойму. 12-річного хлопця врятували свідки події, він госпіталізований. Його товариші 12 і 13 років загинули, їх тіла знайшли під водою.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Начальник місцевої пожежно-рятувальної частини Євген Шевченко розповів "Суспільному", що випадковий свідок побачив дитину в воді. Він дістав її і відвіз до лікарні. У переохоложеному стані підліток не міг нічого сказати, але в лікарні повідомив, що у водоймі залишилися його товариші.

Тіла хлопців виявили вже коли стемніло. Це учень 12 школи Яким Беловецький і учень 4 ліцею Дмитро Соколовський, уточнили на сторінці ТРК "Лозова" в Facebook.

Двох школярів врятувати не вдалося facebook.com/trklozova

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 лютого в селі Нове Заселье Дніпропетровської області чоловік провалився під лід під час лову риби. Врятувати його не вдалося.

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