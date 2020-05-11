На Харківщині сталося масове зараження медиків COVID-19: лікарню закрили. Фото
У місті Первомайський Харківської області закрили на карантин дитячу поліклініку після виявлення коронавірусу COVID-19 у дев'яти її працівників.
Як повідомив у Facebook мер Первомайського Микола Бакшеєв, в лікарні будуть проведені роботи з дезінфекції та обстеження решти персоналу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, всі випадки захворювання серед медиків мають легку, або середню форму. Двоє з них госпіталізовано, їх стан днями покращився.
Перша та найстарша співробітниця поліклініки, що захворіла, має вік 79 років, вона почувається краще і переведена до загального відділення областної інфекційної лікарні.
Всього в Первомайському виявлено 14 хворих на COVID-19. В місті виконуються дезінфекційні, профілактичні протиепідемічні заходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 11 травня у Харьківській області зафіксовано 595 випадків коронавірусу.