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11 травня • оновлено в 19:51
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На Харківщині сталося масове зараження медиків COVID-19: лікарню закрили. Фото

1.5т
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У місті Первомайський Харківської області закрили на карантин дитячу поліклініку після виявлення коронавірусу COVID-19 у дев'яти її працівників.

Як повідомив у Facebook мер Первомайського Микола Бакшеєв, в лікарні будуть проведені роботи з дезінфекції та обстеження решти персоналу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Персонал дитячої поліклініки масово заразився коронавірусом

Персонал дитячої поліклініки масово заразився коронавірусом

За його словами, всі випадки захворювання серед медиків мають легку, або середню форму. Двоє з них госпіталізовано, їх стан днями покращився.

Перша та найстарша співробітниця поліклініки, що захворіла, має вік 79 років, вона почувається краще і переведена до загального відділення областної інфекційної лікарні.

Всього в Первомайському виявлено 14 хворих на COVID-19. В місті виконуються дезінфекційні, профілактичні протиепідемічні заходи.

На Харківщині сталося масове зараження медиків COVID-19: лікарню закрили

Facebook Миколи Бакшеєва

На Харківщині сталося масове зараження медиків COVID-19: лікарню закрили

Facebook Миколи Бакшеєва

На Харківщині сталося масове зараження медиків COVID-19: лікарню закрили

Facebook Миколи Бакшеєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 11 травня у Харьківській області зафіксовано 595 випадків коронавірусу.

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