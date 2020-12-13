На Харківщині спалахнула масштабна пожежа на Зміївській ТЕС. Фото

У ніч на неділю, 13 грудня, спалахнула пожежа на Зміївській теплоелектростанції в Харківській області.

Як повідомляється на сайті ДСНС України, повідомлення про пожежу в корпусі Б енергоблоку №9 надійшло о 01:04 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Загорілася набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів і відбулося підвищення температури в чотирьох бункерах золи. Площа пожежі становила 50 кв. м.

О 03:45 вогонь вдалося локалізувати, а о 08:36 – повністю ліквідувати.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі й завдані збитки встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на ринку трапилася масштабна пожежа.

12 грудня пожежа сталася в центрі Києва: спалахнув павільйон біля готелю "Експрес".