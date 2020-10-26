На Харківщині побили ексміністра Швайку. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 10:29, 26.10.2020 Оновлено: 10:29, 26.10.2020

Вранці 26 жовтня на Харківщині невідомі побили колишнього міністра аграрної політики та продовольства (лютий – грудень 2014 року) Ігоря Швайку.

Про інцидент він особисто повідомив на своїй сторінці у Facebook. Політик наголосив, що напад трапився просто біля його будинку.

На Харківщині невідомі скоїли напад на Ігоря Швайку.
Facebook Ігоря Швайки

"Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами. Далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту", – написав Швайка.

За словами ексміністра, першу медичну допомогу йому надали лікарі швидкої та чергові Люботинської лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня двоє невідомих завдали тілесних ушкоджень 46-річному кандидату на пост голови Заставнівської ОТГ (Чернівецька область) та втекли з місця події. Їм загрожує ув'язнення до п'яти років.

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