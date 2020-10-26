На Харківщині побили ексміністра Швайку. Фото

Вранці 26 жовтня на Харківщині невідомі побили колишнього міністра аграрної політики та продовольства (лютий – грудень 2014 року) Ігоря Швайку.

Про інцидент він особисто повідомив на своїй сторінці у Facebook. Політик наголосив, що напад трапився просто біля його будинку.

"Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами. Далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту", – написав Швайка.

За словами ексміністра, першу медичну допомогу йому надали лікарі швидкої та чергові Люботинської лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня двоє невідомих завдали тілесних ушкоджень 46-річному кандидату на пост голови Заставнівської ОТГ (Чернівецька область) та втекли з місця події. Їм загрожує ув'язнення до п'яти років.