На Харківщині люди перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках. Фото

У понеділок, 16 листопада, в Куп'янську Харківської області місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках.

Фотографії з місця інциденту та подробиці відправили в чат OBOZREVATEL у Телеграм-каналі. Відзначається, що практично без опалення опинилося військове містечко в селі Курилівка-1.

"Військове містечко повністю без опалення. Вся соціальна сфера, школи, дитячі садки, лікарні – приблизно 60% з опаленням, 40% без. У місті Куп'янськ тільки 85% з опаленням, решта без", – йдеться в повідомленні.

У Куп'янську перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках

Також наголошується, що сьогодні на вулиці було зафіксовано -7-9 градусів морозу, а в будинках була температура близько +3+5 градусів, через що люди спали в одязі.

Мирна акція протесту в Куп'янську

Додамо, що раніше місцеві жителі повідомляли в соцмережах, що мають намір перекривати дорогу через відсутність опалення в квартирах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні вартість природного газу буде рости до грудня. Відповідно буде і підвищуватися тариф на опалення.