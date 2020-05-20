Для порятунку бабусі і дідуся дали список на 30 тисяч: внучка розкрила правду про лікування COVID-19 на Харківщині

У Харківській області лікарі змусили дівчину закупити на 30 тисяч гривень ліків для її бабусі і дідуся, однак це не допомогло – вони померли.

За словами внучки, спочатку вони обидва перебували вдома і дотримувалися карантин, однак 81-річній бабусі знадобилася медична допомога через виниклі проблем з серцем, повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

кадр ТСН

Жінку поклали до кардіологічного відділення, де вона лікувалася 10 днів, а через три дні після виписки у неї виявили перші симптоми коронавірусу.

Пенсіонерку госпіталізували в інфекційну лікарню і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через три дні вона померла.

Потім коронавірус діагностували у дідуся. Через тиждень після госпіталізації у нього виявили двосторонню пневмонію, але наступного дня родичі не знайшли його в інфекційній лікарні.

"Закупили ці списки і 12 числа ми приїхали його відвідати, а нам завідувач відділення каже, що його перевели в 13-у лікарню. Ми запитали, на якій підставі, сказали, що у них немає місць", – розповіла внучка Олена.

кадр ТСН

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що фахівці інфекційної лікарні мотивували це переведення тим, що у них там немає поглинання кисню і вони не можуть надати допомогу.

У результаті сім'я несподівано дізналася, що дідуся повернули знову до інфекційної лікарні, а наступного дня він помер. "Ми були в шоці, тому що його возили туди-сюди – з лікарні до лікарні у важкому стані", – обурилася внучка.

Фахівці інфекційної лікарні пояснили, що вона заповнена вщерть, тому приймати пацієнтів більше нікуди.

кадр ТСН

"Хворих починають госпіталізувати по 6-7 пацієнтів в одну палату. Звичайно, це викликає обурення у людей, невдоволення. Але вільних палат, вільних місць просто немає", – зазначив консультант реанімаційного відділення Обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов.

Чиновники запевнили, що проблему переповнених лікарень вже вирішують. Також розпочато службове розслідування, чому родичів хворих на коронавірус змусили купувати ліки за свої гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Кропивницького витратив 26 580 гривень на лікування від COVID-19, оскільки в лікарні заявили про відсутність коштів. Пізніше йому компенсували ці гроші.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!