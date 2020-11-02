На Харківщині другий день поспіль зафіксовано понад 800 нових хворих на COVID-19

Харківська область продовжує лідирувати серед регіонів України за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

За даними сайту РНБО, за минулу добу на Харківщині виявлено 817 випадків інфікування.

Днем раніше це показник досяг 883 випадків, поставивши новий рекорд щодо нових заражених.

Всього в Харківській області на COVID-19 захворіло 37 997 осіб. Регіон займає друге місце по Україні після Києва.

При цьому померла 531 особа, одужали – 6995 (+82 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 листопада на коронавірус в Україні захворіли 402 194 особи. З них 6 754 за останню добу.