На Харківщині до приїзду Зеленського латали дорогу серед ночі. Фото

У ніч проти 2 вересня в місті Пісочин Харківської області клали асфальт, щоби встигнути до приїзду президента України Володимира Зеленського.

Відповідне фото опублікували на Telegram-каналі ВЕХА (Харків). Крім того, очевидці зафіксували, як вздовж доріг навіть білили пеньки дерев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Пісочині серед ночі клали асфальт Telegram-канал ВЕХА (Харків)

До приїзду Зеленського фарбували навіть пеньки Telegram-канал ВЕХА (Харків)

"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову", "До Пісочина приїжджає Зеленський. Фарбують навіть пеньки", – пишуть люди.

Крім того, жителі міста оприлюднили й ролик, на якому видно, як поспішно комунальники фарбують бордюри і витирають пил на огорожах уздовж тротуарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: