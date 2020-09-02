На Харківщині до приїзду Зеленського латали дорогу серед ночі. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 12:26, 2.09.2020 Оновлено: 12:49, 2.09.2020

У ніч проти 2 вересня в місті Пісочин Харківської області клали асфальт, щоби встигнути до приїзду президента України Володимира Зеленського.

Відповідне фото опублікували на Telegram-каналі ВЕХА (Харків). Крім того, очевидці зафіксували, як вздовж доріг навіть білили пеньки дерев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Пісочині серед ночі клали асфальт
Telegram-канал ВЕХА (Харків)
До приїзду Зеленського фарбували навіть пеньки
Telegram-канал ВЕХА (Харків)

"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову", "До Пісочина приїжджає Зеленський. Фарбують навіть пеньки", – пишуть люди.

Крім того, жителі міста оприлюднили й ролик, на якому видно, як поспішно комунальники фарбують бордюри і витирають пил на огорожах уздовж тротуарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 серпня в Херсоні робітники, напередодні приїзду до міста президента України Володимира Зеленського, також серед ночі клали асфальт.

  • Насамперед техніка укочувала в асфальт майданчик, на якому Зеленський мав вручити сім нових машин листоношам.

  • А в липні в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як воїни ЗСУ вичерпували воду з калюж саморобними віниками напередодні візиту Зеленського на Волинь.

  • Пізніше старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення бригади Андрій Тюренков пояснив, що візит президента нібито ніяк не пов'язаний із роботами.

  • За його словами, військові готувалися до планового ремонту дороги, а для цього потрібно було осушити калюжі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Росія перекинула на Донбас військову техніку та снайперів – розвідка ЗСУ

Під Офісом Зеленського виявили гранату: всі подробиці, фото і відео

Лерос – про Єрмака: ОПУ очолює агент ГРУ, який тестує зраду через Фокіна

Зеленський анонсував українцям податки по-новому: скільки й за що заплатимо

Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" після критики влади