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На Харківщині до приїзду Зеленського латали дорогу серед ночі. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
14,8 т.
Під Харковом серед ночі екстрено ремонтували дорогу до приїзду Зеленського

Під Харковом серед ночі екстрено ремонтували дорогу до приїзду Зеленського.

У ніч проти 2 вересня в місті Пісочин Харківської області клали асфальт, щоби встигнути до приїзду президента України Володимира Зеленського.

Відповідне фото опублікували на Telegram-каналі ВЕХА (Харків). Крім того, очевидці зафіксували, як вздовж доріг навіть білили пеньки дерев (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Пісочині серед ночі клали асфальт

У Пісочині серед ночі клали асфальт Telegram-канал ВЕХА (Харків)

До приїзду Зеленського фарбували навіть пеньки

До приїзду Зеленського фарбували навіть пеньки Telegram-канал ВЕХА (Харків)

"До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову", "До Пісочина приїжджає Зеленський. Фарбують навіть пеньки", – пишуть люди.

Крім того, жителі міста оприлюднили й ролик, на якому видно, як поспішно комунальники фарбують бордюри і витирають пил на огорожах уздовж тротуарів.

Пісочин чекає Зеленського

Пісочин чекає Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 серпня в Херсоні робітники, напередодні приїзду до міста президента України Володимира Зеленського, також серед ночі клали асфальт.

  • Насамперед техніка укочувала в асфальт майданчик, на якому Зеленський мав вручити сім нових машин листоношам.

  • А в липні в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як воїни ЗСУ вичерпували воду з калюж саморобними віниками напередодні візиту Зеленського на Волинь.

  • Пізніше старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення бригади Андрій Тюренков пояснив, що візит президента нібито ніяк не пов'язаний із роботами.

  • За його словами, військові готувалися до планового ремонту дороги, а для цього потрібно було осушити калюжі.

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УкраїнаХарківВолодимир Зеленський
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