На Харківщині десант висадився з вертольота прямо в річку. Відео

Десант висадився в річку під час навчань на Харківщині.

У Чугуєві Харківської області відбулися військові навчання, під час яких десантники висадилися з вертольота прямо в річку.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza. На ньому видно, як вертоліт летить низько над водою, а в цей час з нього вистрибують четверо бійців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Висадка десанту в річку. кадр відео

"У Чугуєві прямо на очах відпочиваючих військовий вертоліт висадив в річку десант", – йдеться в повідомленні.

Telegram Teza

При цьому один з користувачів соцмереж пояснив, що це не відпочиваючі, а рідні військовослужбовців, які прийшли подивитися на навчання.

"Планові навчання проводяться систематично, ніхто від цього не страждає. Майданчик для відпрацювання десантування оточена. Човни військові. Велика частина людей на пляжі – близькі тих, хто брав участь в навчаннях. Їм просто було в кайф подивитися", – зазначив він.

За навчаннями спостерігали рідні військовослужбовців

"Льотчик – це не той крутий чувак, який сів в свій вертоліт/літак і полетів хуліганити. Все робиться за строго встановленим завданням, з дозволу командування, попередньою підготовкою і з дотриманням техніки безпеки", – додав користувач.

За навчаннями спостерігали рідні військовослужбовців

(Відео – Telegram Teza)

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