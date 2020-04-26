На Харківщині через спалах COVID-19 у психлікарні закрили село

У Харківській області через спалах коронавірусу в обласній психіатричній лікарні №1 закрили на карантин село Стрілеча, де вона розташована.

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Там 25 квітня зафіксували 11 випадків зараження COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян.

За його словами, після отримання відповідної інформації ввечері в суботу було екстрено зібрано позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішили встановити в населеному пункті КПП.

"Населення села Стрілеча буде проінформовано про порядок пропуску через контрольно-пропускні пункти", – повідомив голова ОДА.

Зазначається, що в'їзд дозволять лише особам, які фактично проживають або зареєстровані в селі, але за наявності відповідних документів. Традиційно, на КПП медпрацівники будуть цілодобово здійснювати температурний скринінг.

КПП біля села Стрілеча Facebook/Артур Товмасян

"Доставка продуктів буде здійснюватиметься в звичному режимі. З понеділка сільська рада почне виписувати пропуски", – додав Товмасян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі 25 квітня діагностували одразу 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували з раніше виявленими хворими.