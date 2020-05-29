На Харківщині через ДТП трапився масштабний витік соляної кислоти. Фото

У Красноградському районі Харківської області рятувальники успішно ліквідували витік із ємностей розчину соляної кислоти, яка трапилася внаслідок ДТП.

Аварія відбулася вдень 29 травня на 86 км автодороги Харків – Перещепине. Про це повідомляє Depo.Харьков із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Зазначається, що водій вантажного Mercedes під час обгону зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила 17 кубових ємностей із розчином соляної кислоти.

На Харківщині рятувальники ліквідували витік соляної кислоти ДСНС у Харківській області

"Від удару з двох ємностей почався витік хімічної рідини на проїжджу частину", – йдеться в повідомленні.

На місце події прибули рятувальники з 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні та аварійно-рятувальному автомобілі, а також спеціальний хімічний підрозділ аварійно-рятувального загону спецпризначення ДКУ ДСНС у Харківській області та пересувна хімічна лабораторія Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

На Харківщині рятувальники ліквідували витік соляної кислоти ДСНС у Харківській області

Для того, що щоб нейтралізувати і зменшити концентрацію парів соляної кислоти в повітрі фахівці подали розпилений розчин води. Водночас органи місцевого самоврядування організували підвезення соди, яку використовували для подальшої нейтралізації розлитої речовини.

Витік із ємностей вдалося ліквідувати за декілька годин. Були проведені заміри повітря – перевищень гранично допустимих концентрацій немає.

На Харківщині рятувальники ліквідували витік соляної кислоти ДСНС у Харківській області

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