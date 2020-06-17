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На Харківщині будинок впав на двох чоловіків. Фото з місця події

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,0 т.
На Харківщині будинок впав на двох чоловіків. Фото з місця події

На Харківщині обвалився будинок

У Харківській області обвалився покинутий будинок, внаслідок чого постраждало двоє людей.

Інцидент стався 17 червня о 14:15 в селі Литвинівка, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС в Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Постраждалими виявилися двоє чоловіків 1953 і 1982 років народження. Останній отримав перелом ребер, проте зміг самостійно вибратися зі зруйнованого будинку, викликати рятувальників і швидку допомогу.

Інший чоловік отримав перелом нижньої кінцівки і потребував негайної медичної допомоги. Медики надали йому допомогу на місці та госпіталізували.

Обидва постраждалих доставлені в Великобурлуччину центральну районну лікарню.

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Одесі частково обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено декілька квартир.

Україна
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  1. /Суспільство