На Харківщині будинок впав на двох чоловіків. Фото з місця події

У Харківській області обвалився покинутий будинок, внаслідок чого постраждало двоє людей.

Інцидент стався 17 червня о 14:15 в селі Литвинівка, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС в Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Постраждалими виявилися двоє чоловіків 1953 і 1982 років народження. Останній отримав перелом ребер, проте зміг самостійно вибратися зі зруйнованого будинку, викликати рятувальників і швидку допомогу.

Інший чоловік отримав перелом нижньої кінцівки і потребував негайної медичної допомоги. Медики надали йому допомогу на місці та госпіталізували.

Обидва постраждалих доставлені в Великобурлуччину центральну районну лікарню.

Двоє чоловіків постраждали під час обвалу будинку на Харківщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Одесі частково обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого було пошкоджено декілька квартир.