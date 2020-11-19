У ліцеї на Харківщині отруїлися майже 40 дітей

У ліцеї №3 міста Дергачі Харківської області зареєстрували спалах кишкової інфекції: за два дні захворіли 37 учнів.

Як розповіла директор обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота у коментарі "Укрінформу", хворим встановлено попередній діагноз – гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція.

За її словами, на 18 листопада було 28 захворілих, але за два дні їхня кількість зросла; інфікованих серед учителів та персоналу немає.

Всі хворі направлені на амбулаторне лікування. У ліцеї провели дезінфекцію, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища.

Результати лабораторних досліджень щодо збудника інфекції пообіцяли надати через 5–7 діб.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Кривому Розі Дніпропетровської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів спеціалізованої школи №118. По допомогу до медиків звернулися 19 учнів. Всі вони перебували на амбулаторному лікуванні, їхні батьки відмовилися від госпіталізації дітей.