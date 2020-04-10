В "Свободі слова Савіка Шустера" поговорять про допомогу безробітним і пожежі в Чорнобилі
У п'ятницю, 10 квітня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські міністри та лідери партій обговорять останні проблеми безробіття в Україні, пожежі в Чорнобилі та умови праці українських лікарів за кордоном.
Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
Тема нового ефіру – "На межі виживання". Політики шукатимуть відповіді на актуальні питання:
як допомогти людям, що залишилися без роботи через карантин, та яка програма дій уряду щодо цієї проблеми;
в яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном?
якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?
Участь в обговоренні візьмуть:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуги народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;
Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, державна служба зайнятості в Україні спростила процедуру оформлення безробітних та виплати їм допомоги у зв'язку з карантином. Щобдопомогти громадянам розібратися в нових правилах телеграм-канал "Команда Зеленського" випустив навчальне відео.