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10 квітня • оновлено в 22:54
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В "Свободе слова Савика Шустера" поговорят о помощи безработным и пожаре в Чернобыле

1.4т
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У п'ятницю, 10 квітня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські міністри та лідери партій обговорять останні проблеми безробіття в Україні, пожежі в Чорнобилі та умови праці українських лікарів за кордоном.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Тема нового ефіру – "На межі виживання". Політики шукатимуть відповіді на актуальні питання:

В "Свободе слова Савика Шустера" поговорят о помощи безработным и пожаре в Чернобыле

  • як допомогти людям, що залишилися без роботи через карантин, та яка програма дій уряду щодо цієї проблеми;

  • в яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном?

  • якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

  • Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

  • Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

  • Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуги народу";

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина";

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";

  • Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";

  • Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;

  • Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, державна служба зайнятості в Україні спростила процедуру оформлення безробітних та виплати їм допомоги у зв'язку з карантином. Щобдопомогти громадянам розібратися в нових правилах телеграм-канал "Команда Зеленського" випустив навчальне відео.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Савік Шустер
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Julius Evola
Julius Evola
В регионах гнилой буряк уже проблема купить. Сейчас заполыхал чорнобиль и радиация начала жрать людей. Но главное сейчас это отвлечь внимание черни, поэтому в топе новостей Авакян, которую пялит чорновил
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Шустрый Савик нынче не тот ))
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