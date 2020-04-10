У п'ятницю, 10 квітня, о 21:00 у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські міністри та лідери партій обговорять останні проблеми безробіття в Україні, пожежі в Чорнобилі та умови праці українських лікарів за кордоном.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Тема нового ефіру – "На межі виживання". Політики шукатимуть відповіді на актуальні питання:

як допомогти людям, що залишилися без роботи через карантин, та яка програма дій уряду щодо цієї проблеми;

в яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном?

якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?

Участь в обговоренні візьмуть:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуги народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;

Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, державна служба зайнятості в Україні спростила процедуру оформлення безробітних та виплати їм допомоги у зв'язку з карантином. Щобдопомогти громадянам розібратися в нових правилах телеграм-канал "Команда Зеленського" випустив навчальне відео.

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