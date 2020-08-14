На горі Піп Іван уперше за 80 років відреконструюють відому обсерваторію

Гірську обсерваторію "Білий Слон" на горі Піп Іван у Карпатах планують перетворити на потужний міжнародний науковий центр.

Як повідомляє ТСН, уже почалася реконструкція обсерваторії вперше за 80 років. Її побудували у 1938 році, відтоді ніколи не ремонтували (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Будівлю з усіх боків обкладають риштованням, працює бригада робітників з Тернопільщини.

Будівельники збиралися розпочати реконструкцію наприкінці травня, але не змогли, бо на горі ще лежав сніг. Зараз основне завдання – повернути у стіни камені, які звідти повипадали. Інше завдання – просушити шов між камінням.

Цю роботу мають закінчити до перших морозів, а вони приходять на Чорну Гору восени.

Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда розповів про масштабний міжнародний проєкт: Євросоюз уже виділив трохи більше ніж мільйон євро на ремонт обсерваторії й на закупівлю обладнання та спорядження.

В одній частині будівлі буде найвисокогірніший рятувальний центр у Східній Європі. Українські рятувальники чергують і зараз, але в майбутньому тут створять навчальний центр. Сюди на тренування приїжджатимуть також з-за кордону, насамперед поляки.

Іншу частину будівлі обладнають для науковців, незабаром тут встановлять телескоп. А ще на горі Піп Іван встановлять сучасну метеостанцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували барвисте фото світанку, зроблене на вершині гори Піп Іван.