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На горі Піп Іван уперше за 80 років відреконструюють відому обсерваторію

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,8 т.
Роботу мають закінчити до перших морозів

Роботу мають закінчити до перших морозів. studway.com.ua

Гірську обсерваторію "Білий Слон" на горі Піп Іван у Карпатах планують перетворити на потужний міжнародний науковий центр.

Як повідомляє ТСН, уже почалася реконструкція обсерваторії вперше за 80 років. Її побудували у 1938 році, відтоді ніколи не ремонтували (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Будівлю з усіх боків обкладають риштованням, працює бригада робітників з Тернопільщини.

Будівельники збиралися розпочати реконструкцію наприкінці травня, але не змогли, бо на горі ще лежав сніг. Зараз основне завдання – повернути у стіни камені, які звідти повипадали. Інше завдання – просушити шов між камінням.

Цю роботу мають закінчити до перших морозів, а вони приходять на Чорну Гору восени.

Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда розповів про масштабний міжнародний проєкт: Євросоюз уже виділив трохи більше ніж мільйон євро на ремонт обсерваторії й на закупівлю обладнання та спорядження.

В одній частині будівлі буде найвисокогірніший рятувальний центр у Східній Європі. Українські рятувальники чергують і зараз, але в майбутньому тут створять навчальний центр. Сюди на тренування приїжджатимуть також з-за кордону, насамперед поляки.

Іншу частину будівлі обладнають для науковців, незабаром тут встановлять телескоп. А ще на горі Піп Іван встановлять сучасну метеостанцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували барвисте фото світанку, зроблене на вершині гори Піп Іван.

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