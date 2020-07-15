Репост, це дуже важливо. На фронті загострення, за тиждень 6 вбитих та 27 поранених воїнів. Тільки з понеділка троє загиблих, вчора одразу сім поранених бійців!!

Сьогодні в шпиталі помер боєц, це жах просто, ще двое в реанімаціі в тяжкому стані. В шпиталі карантин, але ми провідаємо хлопців, сьогодні відвезла продукти, ліки, одяг, мильнобрильне, посуд, тостер. Провідувачів майже немає.

Пораненим та воіїнам, що лікуються у шпиталі кожен день потрібні соки, йогурти, ковбаса сир, кава, чай, солодке.

За тиждень я купила дексалгін 5600 грн, продукти 1900, 4009 тис, на ліки бійцям 6300, 5000, 1982 тис грн, всі звіти публікую, та відправила онко хворому 1800$.

Завтра потрібно купити багато соків та іншого. Люди, війна кожен день, не забувайте що наші захисники там під кулями кожну хвилину. Допомогаємо хто чим може.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья, з Приват легко переводити через приват 24, дякую всім.

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової