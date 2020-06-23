На фото показали, як "вмирає" найбільше водосховище Криму

Юрій Сергієнко Суспільство 17:35, 23.06.2020 Оновлено: 17:42, 23.06.2020

З'явилися фотографії Міжгірного водосховища в анексованому Криму в період з 17 по 21 червня, яке значно пересохло.

Знімки опублікувало видання "Крим.Реалії", зауважуючі, що вони були зроблені до дощів (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії

Зазначається, що Міжгірне – найбільше з наливних штучних водосховищ в Криму (об'ємом 50 млн кубометрів), тобто тих, які акумулюють воду з розташованих недалеко джерел. Воно розташоване на лівій притоці річки Тобе-Чокрак в Жаворонской балці на півдні Сакського району. Будівництво водойми почалося в 1981 році і тривало близько 10 років.

Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії

З п'яти джерел водопостачання Сімферополя воно було найбільш ємним до 2014 року. Його запаси практично завжди можна було поповнити водою Північно-Кримського каналу.

Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії
Міжгірне водоймище в Сімферополі пересихає
Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на початок червня Сімферопольське водосховище було заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становила майже 10 млн кубометрів.

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