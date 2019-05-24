"На Епіфанія впливають!" Філарет зробив гучну заяву

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що на митрополита Київського і всієї України Епіфанія впливають антиукраїнські сили.

Відповідне висловлювання він зробив після засідання Священного синоду Української православної церкви, який відбувся у п'ятницю, 24 травня.

"На нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влилися, — антиукраїнські і московські — і вони впливають на предстоятеля, тому ухвалюються такі негативні рішення", — сказав він.

За словами Філарета, майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату.

Філарет і Епіфаній Союз православних журналістів

Також він повторив свій вислів, що його обдурили з Томосом, зазначивши, що приймає Томос тільки в тій частині, яка дає автокефалію Українській церкви.

"Ми приймаємо Томос і дякуємо йому. Але ми приймаємо ту частину, де нас визнають автокефальною церквою. Але там написано, що ми, наприклад, не можемо дбати про наших українців за кордоном. Я проти цього і українці проти", — сказав Філарет.

На думку патріарха, така ситуація склалася, тому що Томос показали і дали вже після собору. "Ми не знали, що там написано", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Після завершення синоду митрополит Епіфаній дав брифінг, на якому пояснив, що патріарх Філарет не змінив свою точку зору про Київський патріархат.

Також на синоді заявили, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірян уникати розпалювання ворожнечі і протистояння.

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