На два роки: влада Одеси закриває для руху вулицю в центрі міста

Частина вулиці Бориса Литвака в центрі Одеси буде перекрита для руху автомобільного транспорту.

Вона закривається з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2021 року. Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міськради.

Згідно з розпорядженням одеського мера, рух транспорту закривається на ділянці від вул. Великої Арнаутської до вул. Малої Арнаутської.. Це пов'язано з будівництвом багатоповерхового житлового комплексу.

Вулиця Бориса Литвака Скріншот Google Maps

Вулиця Бориса Литвака Скріншот Google Maps

Раніше влада Одеси також на два роки перекрили іншу ділянку вулиці Бориса Литвака - між вул. Базарної та Успенської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Одеси вперше в історії міста з'явився новий вид транспорту. Він буде ходити по одному з найдовших маршрутів міської транспортної мережі.

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