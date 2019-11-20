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20 листопада • оновлено в 13:20
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На два роки: влада Одеси закриває для руху вулицю в центрі міста

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Частина вулиці Бориса Литвака в центрі Одеси буде перекрита для руху автомобільного транспорту.

Вона закривається з 1 грудня 2019 року по 31 грудня 2021 року. Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міськради.

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Згідно з розпорядженням одеського мера, рух транспорту закривається на ділянці від вул. Великої Арнаутської до вул. Малої Арнаутської.. Це пов'язано з будівництвом багатоповерхового житлового комплексу.

Вулиця Бориса Литвака

Вулиця Бориса Литвака

Скріншот Google Maps

Вулиця Бориса Литвака

Вулиця Бориса Литвака

Скріншот Google Maps

Раніше влада Одеси також на два роки перекрили іншу ділянку вулиці Бориса Литвака - між вул. Базарної та Успенської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Одеси вперше в історії міста з'явився новий вид транспорту. Він буде ходити по одному з найдовших маршрутів міської транспортної мережі.

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Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
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