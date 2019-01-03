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На Драгобраті сталася нова страшна НП із туристами: з'явилися фото

12.5тЧитати матеріал російською

На гірськолижному курорті Драгобрат в українських Карпатах сталася чергова НП із туристами. Двоє людей впали з підйомника через те, що від нього відірвалася частина конструкції.

Крім того, адміністрація не зробила жодних спроб, щоб допомогти постраждалим відпочивальникам і навіть намагалася звинуватити їх у тому, що сталося. Про інцидент розповіла туристка Анна Самородова на своїй сторінці у Facebook.

"Я вдруге народилася. День був прекрасний, каталочка супер, і тут ми поїхали "в ялинки". Сідаємо на крісельний підйомник "Вершина", опускаємо ту залізяку, на яку ставлять лижі й борд, проїжджаємо метрів 15-20, і тут ця залізяка виривається із кріплень і летить донизу. Разом із нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом із нею. За секунду до цього Міша каже "щось унизу", я подумала, що зачепила сніг лижею, але носочки були підняті, це неможливо. Словом, звалилися ми разом із цією залізякою униз. Люди поряд у шоці, ми не менше", — згадує вона падіння.

Аварія підйомника на Драгобраті

Аварія підйомника на Драгобраті

Facebook Анни Самородової

За словами дівчини, після події ніхто не зупинив підйомник. Крім того, співробітники об'єкта кричали їй та її супутнику, щоб вони відповзли в сторону і не заважали їхати іншим людям. Декілька хвилин молоді люди намагалися вибратися із пастки самі, ухиляючись від крісел із іншими лижниками, що безперервно рухалися.

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"Через деякий час нам додумалися допомогти. Підходжу до працівників, а вони такі: "Так, розкрутилося. Ну нічого, буває". Ми стояли вкопані. Що значить "буває"? А якби це сталося на середині підйому, де висота приблизно 15 метрів? "Буває"? Я навіть боюся про це думати", — обурилася Самородова.

Щоб розібратися у ситуації, вона вирішила звернутися із претензіями в касу підйомника. Однак там на подію уже скаржилася дівчина-журналіст, котра їхала слідом за людьми, які впали. Лише після того, як вона здійняла шум, адміністрація вирішила поговорити з постраждалими.

"Що найцікавіше, нам сказали: "Можливо, ви сильно на нього натиснули". Це ж підйомник. А на ту підставку ставлять борд і лижі. Що значить сильно натиснули? Ще були версії, що я зачепила лижею сніг, і ми впали, а найпрекрасніша, що це ми його спеціально зламали. На запитання: "Якби це сталося на середині підйому?", нам сказали: "Та що ви вигадуєте, там такого б не сталося". А де гарантії?" — пише дівчина.

Вона з обуренням додала, що для того, щоб залагодити конфлікт, співробітники підйомника запропонували їй компенсацію у вигляді скіпасів, що ще більше її шокувало. Адже ніхто так і не дав їй гарантій, що наступного разу люди знову не впадуть із горе-підйомника.

Аварія підйомника на Драгобраті

Аварія підйомника на Драгобраті

Facebook Анни Самородової

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 грудня на Драгобраті туристку з Києва переїхав ратрак (транспортний засіб на гусеничному ходу для підготовки гірськолижних схилів і лижних трас). Водій здавав назад і не помітив дівчину. Вона отримала важкі травми і була доставлена в реанімацію.

  • Водій ратрака заявив, що постраждала нібито сама винна у тому, що трапилося, оскільки всупереч усім правилам безпеки їхала на сноуборді не по трасі, а по дорозі й сама влетіла у транспортний засіб.

Місце
Україна
Тег
Карпати
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
З такими заголовками журналісти Обозрєватєля справжні п_дори. Я розумію, що їм платять за створення картинки "при Порошенко в Українє всьо плохо і сплошной апокаліпсіс". Але це вже занадто - називати кілька синців "жахливою НП".
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Европейский сервис одним словом.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Разгильдяйство должно быть наказано. Ответственные за технику безопасности должны сесть на нары!
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