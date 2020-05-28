На дорогах б'ють гейзери, авто затопило: міста України "попливли" після дощів. Фото і відео
У декількох містах України через сильну зливу, яка йде з самого ранку 28 травня, затопило цілі райони. Автомобілі там майже плавають, на дорозі також утворилися гейзери.
Місцеві ЗМІ зазначають, що ливнівки не справляються з потоком води. Жителі, публікують у мережі фото і відео потопу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Рясні дощі, зокрема, пройшли в Одесі, Миколаєві та Харкові. Так, в Одеській міській раді підкреслили, що за період з 6:00 до 9:00 там випало 18 міліметрів опадів.
"Зараз працівники комунальних підприємств і служб проводять активне очищення зливової каналізації – вона не забита, проте її пропускна здатність не відповідає кількості опадів", – цитує "Думська" пресслужбу мерії.
Зазначається, що затопленими виявилися Приморська, Балківська, Хімічна вулиці. Там, а також в Рибпорту не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні й тролейбусні маршрути.
Між кварталами у цьому районі чистити зливову каналізацію взялися працівники ЖКС, а на дорогах – фахівці КП "Міські дороги". До цих робіт залучено 32 одиниці техніки.
Водночас на дорогах утворилися затори. Найсерйозніші спостерігалися в районі Пересипського мосту та на Об'їзній дорозі в сторону центру Одеси.
Пізніше правоохоронцям навіть довелося перекрити Приморську вулицю в районі Військового спуску. За словами поліцейських, "далі води по пояс".
У Миколаєві через дощ міські магістралі, вулиці й проспекти теж йдуть під воду, передають "НикВести".
Повідомляється, що в Заводському районі підтоплено сквер, у якому недавно постелили нову плитку. Затопило Садову, Громадянську, Малу Морську і Троїцьку, 3-ю Військову і прилеглі до неї, 2-ю Набережну та інші вулиці.
"На останній також селеві потоки зносять із верхніх провулків камені, гілки, сміття і пісок, тому пересуватися нею досить проблематично. На перетині вулиць Громадянської і Скороходова утворилася настільки глибока калюжа, що зупинилися трамваї", – пишуть "Новости N".
Схожа ситуація спостерігається і на дорогах Харкова. Синоптики прогнозують, що грозові дощі в містах триватимуть цілий день.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ДСНС випустила попередження про погіршення 28 травня погодних умов в Україні в зв'язку з проходженням циклону над територією країни. Вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозують значні дощі.