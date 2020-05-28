На дорогах б'ють гейзери, авто затопило: міста України "попливли" після дощів. Фото і відео

У декількох містах України через сильну зливу, яка йде з самого ранку 28 травня, затопило цілі райони. Автомобілі там майже плавають, на дорозі також утворилися гейзери.

Місцеві ЗМІ зазначають, що ливнівки не справляються з потоком води. Жителі, публікують у мережі фото і відео потопу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Рясні дощі, зокрема, пройшли в Одесі, Миколаєві та Харкові. Так, в Одеській міській раді підкреслили, що за період з 6:00 до 9:00 там випало 18 міліметрів опадів.

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

"Зараз працівники комунальних підприємств і служб проводять активне очищення зливової каналізації – вона не забита, проте її пропускна здатність не відповідає кількості опадів", – цитує "Думська" пресслужбу мерії.

Одесу затопило через дощ t.me/odessapublic/15506

Зазначається, що затопленими виявилися Приморська, Балківська, Хімічна вулиці. Там, а також в Рибпорту не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні й тролейбусні маршрути.

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Між кварталами у цьому районі чистити зливову каналізацію взялися працівники ЖКС, а на дорогах – фахівці КП "Міські дороги". До цих робіт залучено 32 одиниці техніки.

Одесу затопило через дощ Одеса INFO

Водночас на дорогах утворилися затори. Найсерйозніші спостерігалися в районі Пересипського мосту та на Об'їзній дорозі в сторону центру Одеси.

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

Пізніше правоохоронцям навіть довелося перекрити Приморську вулицю в районі Військового спуску. За словами поліцейських, "далі води по пояс".

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

У Миколаєві через дощ міські магістралі, вулиці й проспекти теж йдуть під воду, передають "НикВести".

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

Повідомляється, що в Заводському районі підтоплено сквер, у якому недавно постелили нову плитку. Затопило Садову, Громадянську, Малу Морську і Троїцьку, 3-ю Військову і прилеглі до неї, 2-ю Набережну та інші вулиці.

Наслідки дощу в Миколаєві novosti-n.org

"На останній також селеві потоки зносять із верхніх провулків камені, гілки, сміття і пісок, тому пересуватися нею досить проблематично. На перетині вулиць Громадянської і Скороходова утворилася настільки глибока калюжа, що зупинилися трамваї", – пишуть "Новости N".

Схожа ситуація спостерігається і на дорогах Харкова. Синоптики прогнозують, що грозові дощі в містах триватимуть цілий день.

Наслідки дощу в Харкові

Наслідки дощу в Харкові

Наслідки дощу в Харкові

Наслідки дощу в Харкові

Наслідки дощу в Харкові

Наслідки дощу в Харкові

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

Одесу затопило через дощ t.me/dumskaya_net

Наслідки дощу в Миколаєві nikvesti.com

Наслідки дощу в Миколаєві nikvesti.com

Наслідки дощу в Миколаєві nikvesti.com

Наслідки дощу в Миколаєві nikvesti.com

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

Одесу затопило через дощ dumskaya.net

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ДСНС випустила попередження про погіршення 28 травня погодних умов в Україні в зв'язку з проходженням циклону над територією країни. Вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях прогнозують значні дощі.