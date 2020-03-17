На Донеччині запідозрили масове зараження коронавірусом

У Донецькій області зафіксовано 9 пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це заявив заступник начальника управління стратегічного розвитку охорони здоров'я обласного Департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко. Його слова цитують "Новости Донбасса".

За словами чиновника, п'ять підозр зареєстровано в місті Маріуполь, по дві в Краматорську та Слов'янську.

У Донецькій області в 9 пацієнтів запідозрили коронавірус

Педенко також зазначив, що сім біологічних матеріалів цих людей на даний момент знаходитися в лабораторії Києва.

Водночас ще два біоматеріали нових пацієнтів будуть відправлені до столиці найближчим часом.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі Донецької області з підозрою на наявність інфекції китайського коронавірусу госпіталізували чотирьох осіб, серед яких і дитина.

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