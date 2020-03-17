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17 березня • оновлено в 15:33
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На Донеччині запідозрили масове зараження коронавірусом

1.9т
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У Донецькій області зафіксовано 9 пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це заявив заступник начальника управління стратегічного розвитку охорони здоров'я обласного Департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко. Його слова цитують "Новости Донбасса".

За словами чиновника, п'ять підозр зареєстровано в місті Маріуполь, по дві в Краматорську та Слов'янську.

У Донецькій області в 9 пацієнтів запідозрили коронавірус

У Донецькій області в 9 пацієнтів запідозрили коронавірус

Педенко також зазначив, що сім біологічних матеріалів цих людей на даний момент знаходитися в лабораторії Києва.

Водночас ще два біоматеріали нових пацієнтів будуть відправлені до столиці найближчим часом.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі Донецької області з підозрою на наявність інфекції китайського коронавірусу госпіталізували чотирьох осіб, серед яких і дитина.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Донецьк
Тег
вірус
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Складывается впечатление, что такие как Педенко (дал же бог фамилию), не врачи по образованию, а астрологи и вещуны, каждый день какое-то новое пресказание . Хватит уже переживать за Донбасс, начните наконец Украину спасать !
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