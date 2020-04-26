На Донеччині зафіксовано спалах коронавірусу: захворіли десятки

Марина Ліснічук Суспільство 07:30, 26.04.2020 Оновлено: 07:41, 26.04.2020

У Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували із раніше виявленими хворими.

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Усі пацієнти перебувають під медичним наглядом. Про це інформує Маріупольська міська рада на офіційному сайті відомства.

"20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки отримали, протестувавши хворих на пневмонію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у місті зареєстрували 37 випадків інфікування. Шестеро людей вилікувалися від захворювання.

У зв’язку з цим в міськраді закликали маріупольців дотримуватися карантинних обмежень та профілактичних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 квітня в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження COVID-19.

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