На Донеччині стався спалах COVID-19: додалося 466 заражених

У Донецькій області зафіксували різке зростання заражених коронавірусом. За добу 29 жовтня в регіоні захворіли 466 осіб.

Водночас днем раніше, 28 жовтня, на Донеччині повідомляли про 153 нових хворих. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Крім того, приріст інфікованих COVID-19 став рекордом з початку епідемії в Донецькій області.

Усього в регіоні заразилися 9 643 особи, померли 97 хворих (+8 за добу), вилікувалися 1 519 пацієнтів (+12 за добу).

Щоденний приріст хворих у Донецькій області. РНБО

У той же час у Луганській області 29 жовтня захворіли 93 людини, помер один пацієнт, одужали ще 13. Загальна кількість заражених досягла 3 575 осіб, померлих – 70, вилікувалися вже 1 211 пацієнтів.

Щоденний приріст хворих у Луганській області. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8312 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.