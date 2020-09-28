На Донеччині спалахнула масштабна лісова пожежа. Фото і відео

У селищі Василівська Пустош під Краматорськом Донецької області ввечері 27 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа.

Про це повідомив міський голова Краматорська Андрій Панков на своїй сторінці в Facebook. Відповідні фото і відео також опублікували очевидці в соціальній мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, вогонь спалахнув під вечір. Станом на 21:00 його ще не ліквідували.

"На Василівській Пустоші горить ліс. Велика пожежа почалася під вечір. Причина загоряння не встановлена, і все більше свідчень про те, що цього могло послужити недбале поводження з вогнем", – написав Панков.

На місці працювали чотири одиниці рятувальної техніки. До гасіння також залучили пожежників з Дружківки та Костянтинівки.

Мер Краматорська повідомив про лісову пожежу. Андрій Панков в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на території колонії під Києвом сталася пожежа. Опубліковані перші кадри з місця події.