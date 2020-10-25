На Донеччині люди влаштували мітинг через переплутані бюлетені

У Новогродівці Донецької області біля будівлі міської територіальної виборчої комісії виборці влаштували мітинг через те, що були переплутані бюлетені між округами.

Люди вимагають не враховувати результати голосування за кандидатів до міської ради, повідомляє громадянська мережа "Опора".

"Усі присутні звернулися із закликом до керівництва Новогродівської ТВК із закликом, щоб, з огляду на ситуацію, через яку переплутали бюлетені між округами і виявили це під час голосування, ці бюлетені були визнані такимим, що не підлягають обліку, а результати голосування за кандидатів на посаду глави міста і депутатів районної ради були враховані", – йдеться в повідомленні.

У ТВК уточнили, що вже звернулися із запитом до Центрвиборчкому.

"Поки чекаємо на офіційні роз'яснення, визнавати бюлетені дійсними чи ні", – сказала очільниця ТВК Ірина Чередниченко.

Також про інцидент вже повідомлені правоохоронні органи та СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в бюлетенях на виборах в Маріупольська міська рада за кілька днів до дня голосування була зафіксована низка помилок.