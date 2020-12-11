На Донбасі з'явилися портрети загиблих українських воїнів. фото

У низці міст Донецької області 12 портретів загиблих українських військовослужбовців розмістили на білбордах.

Вони з'явилися в Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мірнограді та інших населених пунктах, з яких ці бійці родом, повідомляється на сайті Міністерства у справах ветеранів (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Загиблий воїн Юрій Матущак. mva.gov.ua

Проект "Місто Героїв" був реалізований до Дня Збройних сил України за сприяння Донецької обласної державної адміністрації. Зазначається, що портрети були спеціально написані для розміщення на білбордах.

Загиблий воїн Роман Напрягло. mva.gov.ua

Всього у його межах планується написати і розмістити 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до "Книги пам'яті". Серед них також є Герої Небесної Сотні, які родом з Донецької області.

Загиблий воїн Сергій Дятлов. mva.gov.ua

Загиблий воїн Юрій Журавльов. mva.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня в Україні відзначили День ЗСУ. Українських бійців в той день привітали керівники держави, а також інші політики та релігійні діячі.

Нагадаємо, що свято було засновано Верховною Радою в 1993 році.